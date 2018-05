Almelo kan na knotsgek seizoen de periode pakken: ‘Het leeft enorm’

ALMELO – In de eerste periode pakte vierdeklasser Almelo slechts elf punten. De doelstelling om bij de eerste vijf ploegen te eindigen kon overboord worden gegooid. Handhaving, dat was het enige dat nog telde op sportpark Ossenkoppelerhoek.

Nu, met nog een speelronde te gaan, ligt er plots een periodetitel voor het oprapen voor de ploeg van Henry Kuipers.

Doelstelling

Dat de Almeloërs opeens meespelen om een toetje dat kan uitmonden in een ticket naar de derde klasse, had zelfs oefenmeester Kuipers niet van durven dromen. ,,Als je ons toch voor de winterstop zag voetballen. Niemand gaf ons nog een stuiver, maar na de winterstop zijn we goed bezig. We wilden voorafgaand aan het seizoen bij de eerste vijf ploegen eindigen, ook al kun je nooit inschatten hoe goed je bent. Het lijkt erop dat we die doelstelling gaan halen, met mogelijk een periode als toetje.”

Doelsaldo

Almelo leidt in de tweede en tevens laatste periode, maar de winst is nog alles behalve binnen. Meerdere teams liggen op de loer, maar Almelo heeft het voordeel dat het alles in eigen hand heeft. Een zege bij RSC volstaat namelijk. ,,We staan gelijk met LSV. Ook het doelsaldo is gelijk, maar wij hebben meer gescoorde doelpunten. Stel wij winnen, maar LSV haalt ons in door ruimer te winnen van Overdinkel, dan passeren wij Overdinkel. En een vierde plek betekent ook nacompetitie.”

Koffiedik