Almelo-trainer Kuipers strijdvaardig: 'Zo snel mogelijk van die laatste plaats af'

vierde klasse aALMELO - Het zal er stevig aan toe gaan als Berghuizen en Almelo het zondagmiddag tegen elkaar opnemen in Oldenzaal. Beide ploegen behaalden dit seizoen tot dusver twee punten. Al wil Almelo-trainer Henry Kuipers niet spreken van een cruciale wedstrijd. „Daar is het te vroeg voor."

Twee gelijke spelen en drie nederlagen. Dat is de opbrengst voor Almelo tot nu toe dit seizoen. Afgelopen weekeinde was LSV met ruime cijfers te sterk: 4-0. Die uitslag doet vermoeden dat het een eenvoudige middag was voor de ploeg uit Lonneker, maar volgens Kuipers heeft zijn elftal pas één keer terecht verloren dit seizoen. „Dat was de eerste wedstrijd van het seizoen, toen we met 3-0 bij Zenderen Vooruit verloren. Daar waren we heel slordig. De wedstrijden daarna hebben we echt mogelijkheden gehad om onszelf in de wedstrijd te voetballen. Maar dat lieten we na."

Kuipers, vorig seizoen nog kampioen met ASV'57, ziet duidelijke verschillen tussen Almelo en zijn vorige werkgever. „Afgelopen jaar had ik een groep die heel hecht was en bereid om met elkaar de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Deze groep is nog niet zo ver." Ondanks de tegenvallende resultaten ziet Kuipers geen enkele reden om iets te wijzigen. „We zijn een bepaalde weg ingeslagen met het voetballen en het verdedigen. Die weg gaan we voort. Naar verloop van tijd zal het punten moeten opleveren. Het liefst zondag al."

Luisterend oor

Dat het niet nog loopt zoals gepland, is makkelijk te verklaren. „We proberen van achteruit op te bouwen. Daarin moet je keuzes maken en de keuzes die gemaakt worden zijn lang niet altijd de goede. Als je veel persoonlijke fouten maakt kost je dat heel veel doelpunten. De jongens geven dat aan en daar moet je een luisterend oor voor hebben." Met twaalf tegentreffers doet alleen De Lutte (13) het in verdedigend opzicht slechter in de vierde klasse A.