Almelose fusieclub werkt aan toekomst: ‘DRC heeft zeker bestaansrecht en dat gaan we bewijzen’

ALMELO - Fusieclub DRC beleefde weinig tot geen successen sinds de oprichting in 2012. Toch heeft voorzitter Jan Egberink goede hoop dat er komend seizoen, in het tiende jaar, mede door hulp van buitenaf wel reden is om te juichen.