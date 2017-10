Aloude cultclub PW zit weer in de lift

Van de vier 'grote voetbalclubs' in de stad qua aantal leden (Sparta, Vogido, Rigtersbleek en Victoria) heeft alleen Vogido (14) meer seniorenteams dan PW, mede dankzij het G-team én de vrouwen. PW, ofwel Enschedesche Football Club Prinses Wilhelmina 1885, heeft in het nieuwe seizoen zes elftallen op de zondag op het veld staan, en drie op de zaterdag. Voorzitter Harrie Balke van PW is uiteraard blij met de opleving van zijn club. "We hebben een enorme stijging van het aantal leden, maar de aanleiding is eigenlijk niet zo leuk, namelijk dat het mis is gegaan bij de Enschedese Boys. Op zich is dat heel spijtig."

De plus van één elftal op de zaterdag komt door een vriendenclub die bij PW is gaan voetballen. Van de zondagelftallen is één elftal een zevental geworden. Maar er kwamen drie nieuwe elftallen bij. Balke: ,,Twee elftallen van de Enschedese Boys en een van Sportlust. Verder is ook het roemruchte Boys 10 bij ons gaan voetballen, als zevental." Het nieuwe zaalvoetbalteam kwam voort uit de eigen gelederen, maar heeft volgens de voorzitter ook gezorgd voor een aantal nieuwe leden.

Quote We zijn nu bezig om al onze spelers in nieuwe shirts te laten voetballen met de opdruk Founders of Dutch Football. Voorzitter Harrie Balke

'Leederen bal'

De ontdekking dat het Nederlandse voetbal niet in het westen van het land, maar in Enschede bij PW is begonnen - op 't Amelink aan de Oldenzaalsestraat, met de uit Engeland meegenomen 'leederen bal ' van Jan Bernard van Heek - legt de club geen windeieren. Balke: "We zijn misschien wel een soort van cultclub. Het is aangetoond dat het voetbal in Nederland hier is begonnen. We gebruiken onze historie ook met het werven van spelers. We zijn nu bezig om al onze spelers in nieuwe shirts te laten voetballen met de opdruk Founders of Dutch Football. Ze zijn nu bijna klaar. Mensen vinden het een prachtig shirt."

De groei aan voetballers heeft wel geleid tot een probleem, want PW heeft maar één veld. Balke: "Gelukkig hebben we een deel van de velden van Sportclub erbij kunnen huren en ook een paar kleedkamers. Dat kan omdat we een heel goede samenwerking hebben met Sportclub."