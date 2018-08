Amanuel Isa (33) wil bij Excelsior'31 doorgaan zolang het kan

RIJSSEN - Zeg je Excelsior'31, dan zeg je al snel Amanuel Isa. De middenvelder maakt zich op voor zijn zestiende (!) seizoen in het eerste. Gisteren begon de hoofdklasser aan de voorbereiding op de competitie. Isa speelde al meer dan 400 wedstrijden in de hoofdmacht van Excelsior'31.

Een valse start van het seizoen? ,,Ha ha, dat valt wel mee. Maar de eerste training moest ik inderdaad missen", reageert Amanuel Isa (33). Het was al lange tijd bekend dat hij vanwege een vakantie er op 31 juli nog niet bij kon zijn. "Dat is me volgens mij nog nooit overkomen, maar de vakantie valt dit jaar voor mij net wat anders dan andere jaren. Vanaf donderdag ben ik er."

Eigen tribune

Quote Ik voelde nooit de behoefte om te vertrekken Amanuel Isa Ze zullen het Isa vergeven bij Excelsior'31 na al z'n inspanningen voor de club. Er zijn niet veel (amateur)voetballers die meer dan 400 duels in de hoofdmacht van dezelfde vereniging spelen. En wie kan er zeggen dat er een tribune naar hem is vernoemd? Af en toe iemand na z'n actieve carrière, Amanuel Isa al tijdens. Het is een eerbetoon van de club richting de captain. "Het maakt me ontzettend trots. Ik ben meerdere keren benaderd door andere clubs, maar voelde nooit de behoefte om te vertrekken", vertelt de middenvelder.

Isa begint aan zijn zestiende seizoen in het rode shirt. Sommige van z'n huidige teamgenoten gingen nog maar net naar de basisschool toen hij in 2003 z'n debuut maakte. "Het was meteen een mooi duel: de derby uit bij SVZW. Volgens mij wonnen we met 3-1", blikt Isa terug. ,,Ik kan me nog herinneren Philip Agteres, nu de hoofdtrainer van SVZW, toen als speler de rode kaart kreeg. En dat we met Excelsior dat seizoen kampioen werden van de eerste klasse. Het jaar erna werden we in de hoofdklasse overigens ook kampioen. Wat dat betreft beleefde ik in het begin alleen maar hoogtepunten."

Verschil

In al die jaren volgden er meer successen en speelde Isa prachtige (beker)wedstrijden. Maar er was ook een degradatie. Inmiddels is Excelsior al vele jaren actief in de hoofdklasse. ,,Als iedereen fit is, kunnen we denk ik ook komend seizoen bovenin meedoen. Zo niet, dan merk je een verschil", kijkt hij alvast vooruit naar de competitie die voor Excelsior op 1 september begint met een thuisduel tegen ACV. ,,De competitie is dit seizoen mooier met derby's tegen DETO en SVZW."

Isa kende in zijn lange loopbaan verhoudingsgewijs weinig blessureleed, maar stond afgelopen jaar met een enkelkwetsuur wel langer dan hij wilde langs de kant. ,,Gelukkig ben ik weer fit, maar ik zal de komende tijd de enkel voor de zekerheid nog wel intapen."

Genieten

Zestien seizoenen Excelsior'31... Isa kan het zelf maar moeilijk bevatten. ,,Zestien jaar is echt lang, maar voor m'n gevoel is het heel snel gegaan. Dat zegt wel iets over hoe ik geniet van voetbal." Isa blijft actief zolang zijn lichaam het toelaat. "Of als ik geen meerwaarde meer heb, doorgaan om het doorgaan zou zonde zijn. Ik bekijk het van jaar tot jaar."

Maar toch: is twintig seizoenen Excelsior'31 haalbaar? "Poeh, dat lijkt me lastig. De jaren gaan natuurlijk wel tellen. Vroeger kon ik na de laatste competitiewedstrijd echt stoppen en pakte ik bij de voorbereiding pas de draad weer op, na de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen ben ik voor mezelf wel bezig gebleven."