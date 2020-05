Amateurclubs in de wachtkamer voor plek hogerop: ‘Als wij niet mogen, wie dan wel?’

Snelders alweer terug bij Quick’20: ‘Nergens spijt van’

30 april OLDENZAAL - Ryan Snelders (27) verliet Quick’20 in de zomer van 2018 en had niet verwacht om 2 jaar later al terug te keren. Toch is het zo. Vanaf komend seizoen speelt de verdediger weer in Oldenzaal.