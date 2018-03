Amateurclubs zoeken alternatieven: kickboksles van Peter Aerts

Jong FC Twente en AZSV ook afgelast, slechts twee regionale teams in actie

1 maart HENGELO - Het duel tussen Jong FC Twente en DOVO uit de derde divisie gaat zaterdag ook niet door. De winterse omstandigheden hebben er voor gezorgd dat het veld in Hengelo onbespeelbaar is. Ook AZSV komt niet in actie.