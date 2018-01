Amateurploegen genieten van de zon op trainingskamp

SocialsENSCHEDE - Verschillende amateurploegen uit de regio genieten momenteel van de zon op trainingskamp in Spanje, Frankrijk of Turkije. Op social media houden de clubs hun volgers op de hoogte van de trainingen, of de gebeurtenissen buiten het veld. Een overzicht:

RKZVC

RKZVC bereidt zich in Torremolinos voor op de tweede seizoenshelft. De eersteklasser uit Zieuwent reisde woensdagmorgen naar de toeristische trekpleister bij Malaga, waar het met 22 graden goed toeven is.

Trainer Laurens Knippenborg spreekt zijn selectie toe op het Spaanse kunstgras.

Avanti Wilskracht

Ook derdeklasser Avanti Wilskracht heeft de warmte opgezocht. De selectie van Lars Weustink verblijft tot zondag in het Turkse Belek. De ogen van de Avanti Wilskracht-spelers hebben in ieder geval geen last van de zon.

Vosseveld

De selectie van vijfdeklasser Vosseveld is te vinden in het Spaanse Callela. Woensdagavond maakte de ploeg de reis richting Spanje. Voor aankomst in Calella viel een gedeelte van de selectie tijdens de busrit van het vliegveld naar hotel al in slaap. En dan te bedenken dat de selectie donderdagavond nog een duik moet nemen in het uitgaansleven van Barcelona...

Barbaros

Vierdeklasser Barbaros bleef voor de winterstop tot aan de laatste speelronde ongeslagen. In de laatste ronde verloor de koploper op bezoek bij FC Suryoye. Tijd om daar nog van te balen is er niet meer van de Hengeloërs, die momenteel in Antalya verblijven.

Erix

Vierdeklasser Erix is ook in Spanje neergestreken. De selectie uit Lievelde is aan het bijkomen van de eerste seizoenshelft in de populaire vakantiebestemming Lloret de Mar. Donderdag speelde de ploeg in het prachtige Camp Municipal de Futbol 'El Molí'