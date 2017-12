Amateurteams reizen af naar de costa: 'Het is als geintje ontstaan'

ENSCHEDE - Niet alleen profclubs gaan in de winterstop naar het buitenland, ook heel wat amateurteams. "Het is vooral een aantal dagen heel gezellig."

Ajax reist in januari af naar Portugal, FC Twente, Heracles en Feyenoord gaan naar Spanje, PSV zelfs helemaal naar Amerika. De meeste profclubs zoeken ook in 2018 weer de zon op ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Maar ook amateurteams gaan in januari de grens over. Teambuilding (lees: een paar trainingen in combinatie met feestjes) staat daarbij centraal. Een aantal gaan net over de grens en pakken de auto, sommigen stappen het vliegtuig in.

Wat te denken van vijfdeklassers Vosseveld? Het Spaanse Callela krijgt bezoek uit de Achterhoek. "We hebben een heel jonge groep. De spelers wilden graag naar het buitenland", zegt Vosseveld-leider Bert Oonk. "In totaal gaan we met 27 man."

Boetes

De reis is mogelijk dankzij sponsoracties. En ja, ook boetes (te laat komen voor een bespreking) helpen een handje. Toch betalen de spelers per persoon nog altijd 400 euro uit eigen zak. Het programma in Spanje voor de huidige nummer negen uit de vijfde klasse B? "Je moet je er niet te veel van voorstellen", lacht Oonk. We gaan twee keer trainen, verder is het vooral een aantal dagen heel gezellig. We vliegen 's nachts terug en gaan dan meteen door naar de club voor de nieuwjaarsreceptie. Een druk programma dus, ha ha."

Ook vierdeklasser Sportclub Overdinkel reist in januari naar Spanje. "Uniek", reageert coach Tim Meijerink. "Het is als geintje ontstaan. In de zomer was er sprake van dat een speler naar Overdinkel zou komen, maar dan wel voor een vergoeding. Daar beginnen we niet aan, die jongen is dus ook niet gekomen. Een sponsor van de club begon toen wel over een reisje naar het buitenland als we goed zouden presteren. Aangezien de competitie dit seizoen langer doorgaat dan in het verleden, kwam het plan dat het beter was om in de winterstop te gaan."

Ruimte voor een drankje

En zo staat er eind januari een tripje naar Marbella op de rol voor de subtopper uit 4A. ,"Alles is perfect geregeld, nagenoeg iedereen gaat ook mee", zegt Meijerink. "We oefenen nog tegen een derdeklasser uit het westen van Nederland, trainen een aantal keer en hebben nog wat andere activiteiten. Maar uiteraard is er voldoende ruimte voor een drankje. Dat moeten de jongens overigens wel uit eigen zak betalen."

Of door het buitenlandse reisje de prestaties in de competitie beter worden? Dat zal moeten blijken. "Voor de sfeer is het in elk geval goed", aldus Meijerink. "Je leert elkaar op een andere manier kennen."