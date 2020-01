Amateurvoetbal: 11 affiches om naar uit te kijken in 2020

SC Rijssen - SV Rijssen

Zaterdagvoetbal, vierde klasse E

Wanneer: 18 januari

Het is nog altijd wachten op de eerste ontmoeting tussen fusieclub SV Rijssen en plaatsgenoot SC Rijssen. Voor de winterstop werd het duel afgelast en het is nog maar de vraag of er 18 januari, het veld zal er waarschijnlijk niet beter bij liggen, wel gevoetbald kan worden. Hoe dan ook zullen de teams elkaar nog twee keer treffen de komende maanden.

Volledig scherm Oplopende emoties tijdens een eerdere ontmoeting tussen Rood Zwart en Delden. © Orange Pictures

Rood Zwart - SV Delden

Zondagvoetbal, vierde klasse A

Wanneer: 19 januari

Ook een wedstrijd die voor de winterstop werd afgelast. De derby van Delden staat sinds vorig seizoen eindelijk weer op het programma. Rood Zwart was daarvoor altijd de hoger spelende club, maar is inmiddels ingehaald door de buurman. Delden staat in de subtop, Rood Zwart onderin de vierde klasse A.

TVC’28 - Stevo

Zondagvoetbal, eerste klasse E

Wanneer: 9 februari

Tubbergen versus Geesteren, een klassieker in de hogere klassen van het amateurvoetbal waar toch zeker 1000 toeschouwers op afkomen. TVC staat hoger, maar verloor de eerdere ontmoeting dit seizoen wel met 1-0.

Vroomshoopse Boys - Den Ham

Zaterdagvoetbal, tweede klasse H

Wanneer: 15 februari

Vroomshoopse Boys hield het jarenlang knap vol in de eerste klasse, maar twee seizoenen geleden viel dan toch het doek. Uitgerekend Den Ham gaf destijds het laatste zetje. In 2H staan beide teams in de subtop. Eerder dit seizoen won Vroomshoopse Boys met 2-0 bij Den Ham.

Volledig scherm Volle bak bij de derby RKZVC - Longa’30. De return is op 29 februari. © Jan Ruland van den Brink

Longa’30 - RKZVC

Zondagvoetbal, hoofdklasse B

Wanneer: 29 februari

Een titanenstrijd in de Achterhoek, duizenden toeschouwers zullen afkomen op het duel. De wedstrijd is verplaatst naar zaterdagavond 19.00 uur. RKZVC schoot de afgelopen jaren als een komeet omhoog (drie kampioenschappen in vier seizoenen tijd), maar het plafond lijkt nu bereikt. De ploeg sloot de eerste seizoenshelft af op de zevende plek, Longa als tiende.

Daarlerveen - Daarle

Zaterdagvoetbal, vierde klasse E

Wanneer: 14 maart

Klassieker in de kelder, hoewel Daarlerveen heel graag omhoog wil. Vorig jaar lukte het (net) niet om de stap naar de derde klasse te maken, dit seizoen doet de ploeg opnieuw mee om de hoofdprijs. Tegen de buurman kan en mag de ploeg eigenlijk geen punten laten liggen.

ATC’65 - BWO

Zondagvoetbal, tweede klasse J

Wanneer: 22 maart

De laatste wedstrijd voor de winterstop stonden de Hengelose clubs al tegenover elkaar. BWO ging nipt (2-3) onderuit en moet, na de degradatie van afgelopen seizoen uit de eerste klasse, ook een niveau lager alle zeilen bijzetten voor handhaving. ATC - BWO is, vanwege de historie tussen beide clubs, altijd een beladen affiche. In aanloop naar een eerdere confrontatie werden al eens de stoeltjes op de tribune van ATC’65 gewisseld.

Reutum - De Tukkers

Zondagvoetbal, derde klasse A

Wanneer: 5 april

Dorpsclub Reutum maakt ook dit seizoen in druk in de derde klasse. De ploeg staat ‘gewoon’ tweede en won eerder dit seizoen met 2-0 de derby bij De Tukkers. De ploeg uit Albergen draait ook bovenin mee en wil ongetwijfeld revanche.

Volledig scherm SVVN - DES: de derby van Nijverdal. © Cynthia Beldman

DES - SVVN

Zaterdagvoetbal, derde klasse D

Wanneer: 9 mei

Net als vorig seizoen heeft DES het ook in dit jaar moeilijk in de derde klasse. Plaatsgenoot SVVN staat in de middenmoot en hoopt in 2020 omhoog te kunnen kijken. Eerder dit seizoen won SVVN thuis van DES. De bezoekers kwamen na rust op een 1-0 voorsprong, maar door twee goals in de slotfase pakte toch SVVN de zege. In totaal vielen er dertien gele kaarten en een rode in deze derby.

Hector - Twenthe

Zondagvoetbal, vierde klasse B

Wanneer: 10 mei

GFC speelt sinds dit seizoen in het zaterdagvoetbal, Hector en Twenthe zijn de twee clubs uit Goor in het zondagvoetbal. Twenthe degradeerde afgelopen zomer uit de derde klasse en heeft het ook een niveau lager lastig. De eerste derby die Twenthe en Hector onlangs speelden eindigde onbeslist: 1-1.

Volledig scherm SVZW en DOS’37 spelen op de laatste dag van de competitie tegen elkaar. © Orange Pictures