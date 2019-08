Amateurvoetbal: de eerste wedstrijden 'om het echie'

Vroomshoopse Boys - EVV

Wanneer: zaterdag, 14.30 uur.

Vroomshoopse Boys in de KNVB Beker? Huh? Jazeker! De tweedeklasser maakte afgelopen seizoen furore in de districtsbeker. De ploeg won onder meer van hoofdklassers AWC en Silvolde. De districtsbeker winnen lukte niet, maar als halvefinalist pakte de ploeg wel een ticket voor de KNVB Beker. En dus zat er in de koker bij de loting in de voorronde een tweedeklasser tussen (vooral) clubs uit de hogere klassen van het amateurvoetbal. De uitkomst: een thuiswedstrijd tegen derdedivisionist EVV uit het Limburgse Echt.

Om het contrast te schetsen: bij EVV, een vaste klant in de voorronde van de beker, kwamen dit seizoen elf nieuwe spelers. René Eijer, afgelopen seizoen nog coach van Fortuna Sittard, is de nieuwe trainer. Vroomshoopse Boys deed nog nooit mee aan de beker en de selectie bleef nagenoeg intact. Wel is er ook in Vroomshoop een nieuwe trainer: Jan-Peter Jonkman kwam over van tweedeklasser Gramsbergen. Normaal gesproken zal EVV, dat over een week aan de competitie begint (Vroomshoopse Boys eind september), een maatje te groot zijn. Maar het bekertoernooi is ook altijd een garantie voor stunts.

Excelsior'31 - DEM

Wanneer: zaterdag, 15.00 uur.

Als kampioen van de hoofdklasse B en daarmee promotie naar de derde divisie plaatste Excelsior'31 zich ook meteen voor de KNVB Beker. In het verleden leverde dat toernooi de club al meerdere prachtige duels op. Excelsior schakelde al eens Willem II en Excelsior Rotterdam uit, ook was er die heerlijke pot in 2013 tegen Heracles. Op een bomvol sportpark De Koerbelt bleef een stunt uit (2-5), maar de sfeer was fantastisch. Ook financieel was het een lekker avondje voor de club. Om überhaupt weer kans te maken op een duel tegen de profs moet Excelsior'31 eerst de voorrondes overleven. Tegenstander DEM uit Beverwijk werd net als Excelsior afgelopen seizoen kampioen van een hoofdklasse (A), het betekende de tweede promotie op rij. DEM (Door Eendracht Macht) speelt dit seizoen in de derde divisie zondag.

HSC'21 - SteDoCo

Wanneer: zaterdag, 18.00 uur.