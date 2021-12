Amateurvoetbal: het seizoen tot nu toe in foto’s (en verhalen)

ENSCHEDE - De winterstop is, eerder dan gepland, begonnen in het amateurvoetbal. Veel wedstrijden werden de afgelopen weken afgelast, maar daarvoor ging er nog wel veel door en gebeurde er genoeg.

Volledig scherm Voor een volgepakt sportpark, toen kon het nog, begon De Zweef de competitie met een 2-0 zege tegen plaatsgenoot SVVN. © Lenneke Lingmont

25 september: De Zweef - SVVN

Na een lange tijd zonder (competitie)voetbal was het eind september ein-de-lijk weer zover. Het seizoen begon in Nijverdal meteen met een pikant potje in de derde klasse: De Zweef - SVVN. Een primeur, de plaatsgenoten stonden in competitieverband nog nooit tegenover elkaar. De Zweef is met prestatievoetbal inmiddels volledig overgestapt van zondag naar zaterdag en wil zo snel mogelijk omhoog. De Zweef is goed op weg, de ploeg staat bovenaan (met een periodetitel op zak). De Zweef won onder meer onder toeziend oog van vele toeschouwers, toen kon dat nog, van SVVN met 2-0. Met ook nog DES telt de derde klasse D drie clubs uit Nijverdal.

Volledig scherm Een van de Achterhoekse derby’s in de vierde klasse B: Neede - Rietmolen. © Marieke Amelink

2 oktober: Neede - Rietmolen

De vierde klasse B is er eentje vol derby’s. Met onder meer Twenthe, Rood Zwart, Delden en Hector zitten er volop teams in uit de Hof van Twente, maar ook zijn er veel Achterhoekse ploegen. In oktober, de wedstrijd was verplaatst van zondagmiddag naar zaterdagavond, speelde Neede tegen Rietmolen. Eindstand: 1-2. Een toch wel verrassende overwinning voor Rietmolen, dat een stuk lager staat op de ranglijst. Maar ja, een derby is toch altijd net ietsje anders.

Volledig scherm Vroomshoopse Boys kwam op voorsprong tegen Den Ham, maar verloor uiteindelijk met 1-2. © Orange Pictures

9 oktober: Vroomshoopse Boys - Den Ham

Een beladen duel tussen Vroomshoopse Boys en Den Ham. In 2018 was uitgerekend Den Ham (in de nacompetitie) verantwoordelijk voor de degradatie van Vroomshoopse Boys naar toen de tweede klasse. Op dat niveau komen de teams elkaar nu al jaren tegen. Aan het begin van de huidige competitie was het vooral de vraag welke ploeg een sprong op de ranglijst kon maken. Den Ham won in het hol van de leeuw met 2-1. En dat betekende een koude douche voor Vroomshoopse Boys.

Volledig scherm Volop doelpunten en spektakel bij TVO - WVV’34. © Robin Hilberink

17 oktober: TVO - WVV’34

Weer een derby, ditmaal in de derde klasse A. Beide teams kenden een lastige start van de competitie. Ook na de onderlinge strijd bleven beide ploegen nog zonder overwinning: 3-3. Vooral voor WVV waren de druiven zuur, de ploeg verspeelde met een man meer een 3-2 voorsprong. Toch is sinds het spektakelstuk in Beckum wel op stoom. Na het gelijke spel bij TVO werd nagenoeg alles gewonnen en staat de formatie uit Hengevelde op de derde plek.

Volledig scherm Ook dit seizoen bleek Quick’20 veel te sterk voor stadgenoot De Esch. © Orange Pictures

23 oktober: Quick’20 - De Esch

Quick’20 hoort niet thuis in de tweede klasse, maar speelt daar door de corona-onderbrekingen (promotie bleef uit) nog altijd wel. En dus was er ook dit seizoen een confrontatie met stadgenoot De Esch. Vorig seizoen werd het 7-1, dit seizoen ‘slechts’ 6-1. Als de competitie dit seizoen wel afgemaakt kan worden komt er normaal gesproken nog één Oldenzaalse stadsderby. Op zaterdag 12 februari 2022, verhoudingsgewijs vrij snel, is het De Esch - Quick’20. Als het tenminste allemaal ‘gewoon’ door kan gaan…

Volledig scherm Rigtersbleek is veel te goed voor de kelder van het zaterdagvoetbal, maar greep toch op doelsaldo naast de periodetitel. Berghuizen aast ook op de bovenste plek en heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. © Orange Pictures

30 oktober: Rigtersbleek - FC Aramea

Zes duels gespeeld, zes keer gewonnen. De thuiswedstrijd tegen FC Aramea leverde, zoals ook mocht worden verwacht, geen problemen op voor Rigtersbleek (7-0). Het was de eerste wedstrijd zonder trainer Mete Soygul die de kelder van het amateurvoetbal heeft verruild voor een profclub in Turkije. Rigtersbleek maakt ook zonder coach Soygul nog nauwelijks fouten, maar toch is ‘even’ kampioen worden geen vanzelfsprekendheid voor de club die is gestopt met prestatievoetbal op zondag en alle ballen gooit op de zaterdag. De vierdeklasser heeft met FC Berghuizen een geduchte concurrent. Een keer speelde Rigtersbleek gelijk voor de winterstop en prompt ging op doelsaldo de eerste periodetitel naar Berghuizen. In 2022 spelen de teams nog twee keer tegen elkaar. Details zullen gaan bepalen wie de hoofdprijs pakt.

Volledig scherm Een geweldig affiche in de eerste klasse: TVC’28 - Stevo. © Lars Smook

7 november: TVC’28 - Stevo

Het is zonder twijfel een van de meest aansprekende affiches in de regio: TVC’28 - Stevo. Twee teams op hoog amateurniveau tegenover elkaar. Buren van elkaar en clubs die zich met eigen jongens proberen staande te houden in de eerste klasse. Vooral TVC’28 is dit seizoen uitstekend bezig. Wat heet: de ploeg uit Tubbergen sluit, mede door de 1-0 zege tegen de rivaal, als koploper het jaar af. Goed was de derby in november tegen Stevo niet, spannend wel.

Volledig scherm BWO - ATC’65 werd opnieuw zonder publiek afgewerkt. © Wouter Borre

21 november: BWO - ATC’65

En toen was het weer stil langs de lijn… Net als vorig seizoen werd de stadsderby in de tweede klasse J tussen BWO en ATC’65 vanwege aangescherpte coronamaatregelen zonder publiek afgewerkt. Tenminste, langs de lijn. Vanaf het terras en de kantine op het sportpark kon er nog wel gekeken worden. Maar de sfeer was in niets te vergelijken bij hoe een derby hoort te zijn. Het enige goede nieuws voor BWO was dat ze de wedstrijd met 2-1 wonnen.

Volledig scherm De Tukkers probeerde het wel tegen Reutum, maar verloor de derby met 2-1. © Reinier van Willigen

28 november: Reutum - De Tukkers

Door veel, heel veel wedstrijden werd een streep gezet in het laatste weekeinde van november. De derby Reutum - De Tukkers in de derde klasse A ging wel door en leverde met Reutum toch wel een verrassende winnaar op. De Tukkers geldt als titelkandidaat en verloor tot aan het bezoek aan de buurman nog geen duel. In wat later bleek de laatste wedstrijd van 2021 ging het mis. Voor alle teams is de winterstop inmiddels, eerder dan gepland, begonnen. Normaal gesproken zou komend weekeinde de laatste speelronde van het jaar zijn en was er volgend weekeind nog een inhaalprogramma, maar ja...