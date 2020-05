Amateurvoetbal: hoe nu verder?

Derde divisie / hoofdklassen later van start, geen publiek

De competities in de landelijke klassen zullen door de maatregelen later beginnen dan gepland. De derde divisie zou eigenlijk in het weekeinde van 22/23 augustus starten, de hoofdklasse in het laatste weekeinde van augustus. In het district oost zou het laatste weekeinde van augustus de eerste speelronde van de districtsbeker zijn, maar dat is dus niet mogelijk. De competitie voor de ploegen vanaf de eerste tot en met vijfde klassen begint in het weekeinde van 19/20 september.