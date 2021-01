Amateurvoetbal in coronatijd: ‘Een pubquiz is leuk, maar gaat ook een keer vervelen’

KNVB wil dat avondklok uur later ingaat: ‘Sporten en bewegen noodzake­lijk voor de gezondheid en weerstand’

20 januari ZEIST (ANP) - De KNVB hoopt dat de avondklok een uur later ingaat dan nu gepland. Volgens de voetbalbond is het voor veel mensen niet te doen om nog te sporten als ze al om 20.30 uur thuis moeten zijn. De KNVB doet een oproep aan fractievoorzitters Klaas Dijkhoff (VVD), Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) om daar donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer voor te pleiten.