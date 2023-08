Amateurvoetbal: met start bekertoernooi kan ook het aftellen richting de competitie beginnen

Van zondag naar zaterdag

ATC’65, Barbaros, BWO, Avanti Wilskracht, SDC’12, SV Almelo, Sportlust Vroomshoop. Vorig seizoen voetbalden al deze teams nog met de hoofdmacht op zondag, vanaf dit seizoen op zaterdag. Komend weekeinde wachten in de beker de eerste duels ‘om het echie’, het is een mooi meetmoment richting de competitie. Over die competitie gesproken: met naast ATC, Barbaros en BWO ook nog Tubantia telt de tweede klasse I maar liefst vier Hengelose clubs. In de poulefase van de beker zitten ook nog eens drie teams uit de stad bij elkaar. Barbaros begint zaterdag (14.30 uur) met een thuisduel tegen Achilles’12. Tubantia en Sparta Enschede zijn de andere ploegen in de groep. SDC’12 begint na de degradatie uit de tweede klasse zondag in de derde klasse zaterdag. Daarin treft de fusieclub uit Denekamp onder meer Avanti Wilskracht, dat vanaf dit seizoen ook alle pijlen richt op de zaterdag. Nog niet eens zo heel lang geleden telde het zondagvoetbal in deze regio veel meer clubs dan het zaterdagvoetbal, maar inmiddels is het verschil klein. De teller van het aantal zondagteams staat op 66, die van zaterdag op 59.

Nieuwe vijfde klasse

SV Almelo en Sportlust Vroomshoop, die dus ook overstappen, beginnen in de vijfde klasse. Alles is nieuw, dus ook de beker. Almelo zit in een poule met Bruchterveld, Hellendoorn en MVV’69. Sportlust Vroomshoop treft onder meer Juventa’12. Hoe verloopt de eerste kennismaking? En met wat voor gevoel gaan deze teams de competitie in? Tot afgelopen seizoen was de vierde klasse zaterdag het laagste niveau in het district oost, daar komt een niveau onder. Sportlust is ingedeeld in 5C, Almelo in 5D. In laatstgenoemde klasse zitten veel Enschedese verenigingen zoals EMOS, Achilles en ook het ooit zo grote en succesvolle Sportclub Enschede. Die tijden zijn allang voorbij.

Toch nog een keer de derby

Bij de bekendmaking van het competitieschema werden de ontmoetingen tussen vierdeklassers Rood Zwart en Delden altijd meteen omcirkeld. Het waren prachtige affiches, goed voor volgepakte sportparken. Maar na het kampioenschap van Delden speelt die ploeg vanaf dit seizoen een niveau hoger en is het gedaan met derby. Maar toen kwam de bekerindeling. Eerste duel in groep 15: Rood Zwart - Delden! Zaterdag vanaf 17.00 uur is het dus toch nog een keer genieten.

Echt de eerste

Voor wie echt niet kan wachten tot komend weekeinde: donderdag 31 augustus is er ook al een bekerduel. VIOS Beltrum speelt vanaf 20.15 uur thuis tegen BSC Unisson. Volgende week worden er ook volop wedstrijden doordeweeks gespeeld.

