Amateurvoetbal moet vrezen voor restant seizoen

ENSCHEDE - De competities in het amateurvoetbal komen steeds verder in de knel. Door de lockdown lijkt het uitgesloten dat er voor maart weer in competitieverband gespeeld kan worden.

In het oorspronkelijke noodplan was het de bedoeling de competities in het weekend van 16/17 januari te hervatten. ,,Dat zit er logischerwijs niet meer in", zo laat de KNVB weten. ,,Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt en die we deze week met alle verenigingen wilden delen, is door de duur van de coronamaatregelen alweer ingehaald door de actualiteit.”

De meeste selectieteams trainden in de voorbije weken met viertallen, maar door de nieuwe maatregelen is dat teruggeschroefd naar maximaal tweetallen. Bijna alle clubs zien daar het nut niet van in, en hebben daardoor de trainingen sinds deze week stilgelegd.

Twee opties over

Het staat vast dat de huidige seniorencompetities niet in z’n geheel worden uitgespeeld. De KNVB heeft nu nog twee opties voorhanden:

1. De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld. Dat is eerder gebeurd bij de divisies en hoofdklassen.

2. Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft, waarbij de resultaten van de eerder gespeelde wedstrijd meetellen.

Optrainen duurt lang

De definitieve keuze voor een van deze scenario’s wordt na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt wordt. Dit geldt ook voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities. Een week later eindigt vooralsnog de lockdown.

In het meest gunstige scenario kunnen de amateurclubs vanaf 19 januari weer de groepstrainingen hervatten. De verwachting is dat de alle teams en spelers dan pas in maart weer fatsoenlijk zijn ‘opgetraind’. Daardoor blijft er weinig ruimte over om het seizoen op een fatsoenlijke wijze af te maken.