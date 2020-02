Amateurvoetbal: nauwelijks competitie, wel districtsbeker (schema)

VIDEO #HéScheids: heerlijke beslissing in Berkelland­se derby, SVVN’er ruziet met de bal

14:05 ENSCHEDE - Afgelopen voetbalweekeinde zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder Mitchel Reesink die Neede op knappe wijze naar de overwinning schoot in de derby tegen FC Eibergen en een SVVN-speler die ruzie had met de bal. Herbeleef de meest bijzondere momenten in deze video.