Amateurvoetbal: overzicht locaties finalewedstrijden

UDI uit Enschede ook volgend jaar in de vierde klasse

9:24 BORCULO/ ENSCHEDE - UDI komt ook volgend seizoen uit in de vierde klasse. In de finale van de nacompetitie blijkt HC'03 te sterk: 1-3. Het mislopen van promotie is een smetje op het seizoen, maar ook weer geen ramp.