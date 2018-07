Amateurvoetbal: speelschema districtsbeker (eerste- en tweedeklassers)

KNVB onderzoekt competitie­mo­del amateurs B-categorie

17 juli De KNVB Noord en Oost is bezig met een onderzoek naar competitieopzet voor wedstrijden in de B-categorie. Reden daartoe zijn de vele verplaatste en afgezegde wedstrijden en teruggetrokken team en de daaruit voorkomende ergernis bij wedstrijdsecretarissen, bestuursleden en met name de spelers zelf.