Amateurvoetbal: waar kunnen de platte wagens van stal?

Zondagvoetbal Eerste klasse E Stand bovenin 1. Longa’30 23-52 2. Bemmel 23-48 Een prachtig affiche zondag: Bemmel - Longa’30 (14.00 uur). Longa kan zondag bij de concurrent een ijzersterk seizoen bekronen. Bij winst is de titel een feit. Maar de spanning keert helemaal terug in de competitie als Bemmel wint. In dat geval zou het gat nog maar een punt zijn met nog twee duels.

Vierde klasse B

Stand bovenin

1. TVO 22-51

2. Sp. Overdinkel 21-47

3. UDI 21-46

In theorie zou het zondag kunnen, de titel voor TVO. Hoe? Zelf winnen van BSC Unisson en zowel verlies voor Sportclub Overdinkel (bij Rietmolen) en UDI (thuis tegen FC Aramea). In dat geval komt TVO op een voorsprong van zeven punten en is de ploeg niet meer in te halen met nog twee duels voor de concurrentie. Waarschijnlijker is dat pas op de laatste speeldag (26 mei) de beslissing valt. TVO, dat volgende week vrij is, speelt dan thuis tegen… Sportclub Overdinkel. Een affiches om nu al van te watertanden. Of gaat toch UDI er nog met de hoofdprijs vandoor?