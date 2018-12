Amateurvoetbal weer op tweede paasdag en tweede pinksterdag

Derby Quick'20 - HSC'21: nog 45 minuten knallen

9:11 OLDENZAAL - Tossen voor aanvang is overbodig, een kop thee in de pauze hoeft ook niet. Quick’20 - HSC’21 werd onlangs in de rust gestaakt nadat de veldverlichting uitviel. Donderdagavond worden de resterende 45 minuten gespeeld.