Amateurvoetbal (zaterdag): Hulzense Boys promoveert naar eerste klasse, De Zweef naar tweede klasse

Voor plek in de eerste klasse

Batavia’90 – Hulzense Boys 1-2 (1-1). Pauw 1-0, De Jong 1-1, Nijkamp 1-2.

Hulzense Boys heeft het geflikt. De ploeg versloeg Batavia’90 in de finale van de nacompetitie dankzij een 2-1 in de slotminuten en speelt volgend seizoen in de eerste klasse.

Hulzense Boys kende een miraculeuze ontsnapping in de kwartfinale (van 2-0 achter naar 2-2 in de laatste minuten en winnen in de verlenging). In de halve finale volgde een overtuigende 4-1 tegen Unicum uit Lelystad en in deze finale werd opnieuw een tegenstander uit Lelystad verslagen. Op een rood gekleurd sportpark van OWIOS in Oldebroek kon Batavia echter als eerste juichen. De ploeg scoorde uit een rebound. Jasper de Jong trok de stand gelijk toen hij werd bediend door Sander Kamphuis, die de bal fantastisch aannam op rechts. Hulsen had het lastig voor rust en doelman Patrick Loohuis voorkwam verdere schade. Na de pauze ging het gelijk op. Vier minuten voor tijd maakte Hulzense Boys-spits Thomas Nijkamp de alles bevrijdende 2-1. Hij kopte raak uit een vrije trap.

Hulzense Boys mag het daarmee weer gaan proberen in de eerste klasse. De club hoopt het dit jaar langer vol te houden dan in 2016/2017, toen de ploeg er na één seizoen direct weer uitvloog.