Amateurvoetballer Pothast (35) maakt opvallende transfer: ‘Ik was zelf ook verrast’

Over iets meer dan een maand viert Tim Pothast z’n 36e verjaardag. Het is een leeftijd waarop verreweg het gros van zijn leeftijdsgenoten niet meer te bewonderen is in de top van het amateurvoetbal. Pothast zelf dacht in 2018 ook dat het gedaan was met spelen op niveau. HSC’21, Quick’20, Excelsior’31, AZSV, SVZW: de middenvelder kwam uit voor nagenoeg alle clubs uit de regio in de top én speelde ook nog in de jeugd bij FC Twente en Heracles. Met de stap omlaag in 2018 naar eerst Vogido (tweede klasse) en later UDI (derde klasse) werkte hij toe naar het einde van z’n voetbalcarrière. Totdat een paar maanden geleden hoofdklasser DETO hem benaderde. „Mijn bingokaart is nu wel een keertje vol”, lacht Pothast. „Ik was zelf ook wel verrast dat DETO belde. Ze zochten routine. Nou, aan ervaring geen gebrek. Ik ken trainer Hennie in ’t Hof, net als een aantal spelers. Kevin Aman bijvoorbeeld, hij is ook niet meer de jongste, maar staat er nog steeds. DETO wilde me er graag bij, dat vond ik al heel mooi om te horen.”