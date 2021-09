Amateurvoetballer Quick’20 als international op pad in Jordanië: ‘Echt een bijzondere tijd’

De telefoonverbinding is weliswaar belabberd, maar klagen doet Peter Ilia (21) zeker niet. De aanvaller verblijft sinds een week in Jordanië. Reden: een trainingskamp met de nationale ploeg van Syrië onder 23. Dinsdag speelde de ploeg een oefenduel tegen de leeftijdsgenoten van Jordanië. Het werd 2-2, Ilia deed een helft mee. In Nederland mag het dan deze week (eindelijk) warm zijn, in Jordanië was het bloedheet. „Het niveau van de wedstrijd was daardoor niet echt goed”, liet Ilia later op de avond per app weten. Echt uitblinken zat er in de hitte voor niemand in. Terwijl iedereen, ook Ilia, daar uiteraard wel op hoopte. „Als je heel goed speelt bij het Syrische elftal, dan zou het zomaar kunnen dat je een aanbieding van een club uit Qatar ofzo krijgt.”