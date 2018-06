Amateurvoetballers opgelet: deze week sluit de overschrijvingstermijn!

NACOMPETITIE Den Ham is er nog niet, maar blijft dromen van eerste klasse

14:19 DEN HAM - Alsof er zojuist een kampioenschap is binnengesleept. Zó blij is Den Ham zaterdag na de overwinning op Vroomshoopse Boys. Wie niet beter zou weten, zou denken dat de Hammenaren op het veld van de grote rivaal al promotie bewerkstelligd hebben. Juichend wordt een teamfoto geschoten en spelers vliegen elkaar in de armen.