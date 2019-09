Ambitieus Sparta Enschede wil weer eens promoveren

De gezichten stonden na afloop op onweer bij Sparta Enschede. Trainer Jeroen Niks liep luid mopperend voorbij richting kleedkamer en ook bij spelers en begeleiding was de teleurstelling over het 1-1 gelijkspel van de gezichten af te scheppen. De deur bleef dan ook een tijdje gesloten. Dat was begrijpelijk. Met name na rust bouwde Sparta een groot overwicht op en kon Enter Vooruit niet veel meer dan achteruit lopen en hopen op een doeltreffende counter. Die kwam er nog bijna, maar doelman Bryan Jonkers voorkwam in de absolute slotfase verder onheil toen Kevin Peppels doorbrak.