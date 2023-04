Ambitieus SVZW heeft nog steeds honger naar meer: ‘Club wil naar de vierde divisie’

Amateur­voet­bal­ler Veensma over zijn bijzondere transfer: ‘Ik had het zelf ook niet meer verwacht’

Het is een opvallende transfer in het amateurvoetbal. De bijna 33-jarige Kelvin Veensma begint komend seizoen nog aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De verdediger gaat van HSC’21 naar Excelsior’31.