Amerikaans avontuur kan nog mooier worden voor voormalig HSC'21-speler Derksen

HENGELO/ CHICAGO - Job Derksen ging afgelopen zomer het avontuur aan. De speler verliet HSC'21 en ging in de Verenigde Staten spelen voor Olivet Nazarene University. Inmiddels is er interesse voor hem vanuit het profvoetbal.

De Amerikaanse profclub FC Cincinnati heeft geïnformeerd naar Job Derksen. Die ploeg wordt getraind door Ron Jans en speelt in de Eastern Conference van de MLS. "Het is nog lang niet zeker dat ik een stap ga maken, maar er speelt wel iets", vertelt de verdediger vanuit Hengelo.

Culturen

Afgelopen zondag keerde hij voor het eerst sinds z'n vertrek naar Amerika weer terug naar Nederland om de feestdagen te vieren. Half januari vliegt Derksen, die bij BWO begon met voetballen, weer naar zijn woonplaats Chicago. "Een megastad. Ik woon in een appartement met studenten uit Mexico en Frankrijk. Ik moest wennen in het begin, maar het is geweldig om van al die andere culturen wat mee te krijgen", aldus de student International Business.

Derksen heeft goede debuutmaanden achter de rug bij Olivet Nazarene University. Met die club speelt Derksen op het hoogste niveau onder het profvoetbal. ,,Tactisch en technisch is het iets minder dan bij HSC, maar fysiek en conditioneel zijn we veel verder. We trainen hier vaak twee keer per dag en dat ligt mij wel. Omdat er hier strak wordt gepland is het goed te combineren met studeren. Voor uitduels zitten we vaak wel vier tot vijf uur in de bus."