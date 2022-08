Andere competitienaam, hoger doel voor DETO in de vierde divisie

Quizvraag: waar staat de clubnaam WV-HEDV voor? En DHSC? „Van de eerste weet ik alleen dat het een fusieclub is. En DHSC is de club van Wesley Sneijder. Maar geen idee waar beide afkortingen voor staan”, zegt DETO-speler Kai Wesselink. „Ik vind het leuk om op veel sportcomplexen te komen dit seizoen waar ik nog niet eerder ben geweest, maar verder hou ik me weinig bezig met de tegenstanders. We kijken bij DETO naar onszelf. We hebben ontzettend veel zin om weer te beginnen en gaan voor een plek in de top 4 van de hoofdklasse en een periodetitel.” Na een korte stilte: „Oh ja, de vierde divisie. Ik moet nog wennen aan de nieuwe naam.”