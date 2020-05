Andreas David nieuwe hoofdtrainer FC Aramea

Een jaar terug in de tijd: kroon op het eeuwfeest Sportclub Neede

9 mei DES - SVVN, SC Enschede - PW, BWO - Barbaros, Hector - Twenthe: het is een greep uit de wedstrijden die dit weekeinde eigenlijk gespeeld zouden worden in het amateurvoetbal. Door het coronavirus is alles anders. Dus gaan we maar weer een keer een jaar terug in de tijd, naar de titel die Sportclub Neede in mei 2019 pakte. Het verslag van deze krant destijds.