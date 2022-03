Arjan Wissink wil naar derde klasse met BSC Unisson

Trainer Michel Weiss van BSC Unisson was erg blij met de winst op EMOS. „Eindelijk hebben we het geluk eens aan onze kant! Waar we eerder dit seizoen meerdere keren pech hadden en gelijk speelden weten we onszelf de laatste tijd steeds meer te belonen. Vandaag was een gelijkspel, gezien het wedstrijdbeeld, misschien passender geweest. Dan is het juist extra mooi om ook wedstrijden zoals vandaag, waarin je niet duidelijk de bovenliggende partij bent, winnend af te sluiten.”