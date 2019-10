Arkink ontwikkelt zich in de schaduw bij DSVD

De zege op Losser was zeer welkom voor DSVD, want voor de ploeg van Niki Leferink is het dit seizoen wederom overleven in de derde klasse. En dat terwijl er in Deurningen flink is doorgeselecteerd. Eén van de opvallende nieuwe gezichten bij de eerste selectie is Wout Arkink. Aan het einde van het afgelopen seizoen kreeg de jonge spits te horen dat hij mocht doorstromen vanuit de jeugd. Daarmee is hij ploeggenoot van zijn oudere broer Bernd Arkink en de jongste speler binnen de selectie.