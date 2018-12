Arno Knapen en derdeklasser Reünie per direct uit elkaar

Het nieuws dat Knapen per direct geen trainer meer is van Reünie is opvallend. Begin november gaf hij aan dat hij en zijn ploeg nog strijdbaar zijn ondanks een moeilijke fase. Een week later trok de promovendus zich terug uit de districtsbeker, omdat het over te weinig spelers beschikte. Tegenstander RKZVC bekerde daarom een ronde verder zonder te spelen.