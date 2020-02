ATC’65 verslaat Eilermark met belangrijke rol voor Van den Brug

Voor aanvang van de wedstrijd, die van zondagmiddag naar zaterdagavond werd verplaatst, stond ATC’65 achtste met zestien punten. Nummer elf Eilermark had slechts drie punten minder in de tweede klasse J.

In het begin van de tweede helft scoorden beide ploegen voor het eerst. Van den Brug zette ATC’65 op voorsprong. Drie minuten later stond het alweer 1-1 via Naim Karmaoui. In de tachtigste minuut viel de 1-2 van de Hengeloërs. Van den Brug vond weer het net. In de slotminuten besliste Lars Nijland het duel met de 1-3.