ATC'65 wint derby met Achilles'12 in doelpuntenfestijn

In een gelijkopgaande eerste helft bleven doelpunten lange tijd uit. Beide ploegen hadden kansen, waarbij ATC’65 de beste mogelijkheid kreeg. Een schot waarbij de bal tegen de paal ging was lange tijd het hoogtepunt van het eerste deel van het duel. In de slotfase van de eerste helft kwam ATC’65 op voorsprong. Sten Lubberink opende de score. Vrijwel meteen daarna was het opnieuw raak. Jasper Scholten zorgde voor de 2-0. Nog voor rust kwam Achilles’12 terug in de wedstrijd. Een vrije trap van Jesper te Marvelde resulteerde in de aansluitingstreffer.