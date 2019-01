Avanti en Barbaros trainen in Turkije, NEO en Sparta gaan skiën

TRAININGKAMP/ videoENSCHEDE - Niet alleen profclubs, maar ook amateurteams gaan deze winter voor een paar dagen naar het buitenland. Van een uitgebreid trainingskamp in de Turkse of Spaanse zon tot een weekje skiën in Oostenrijk. Een overzicht.

RKZVC

Hoofdklasser RKZVC vertrok woensdagnacht rond 3.00 uur met de bus naar Eindhoven. Van daaruit vloog de Achterhoekse selectie naar het zonnige eiland Gran Canaria. Op onderstaande foto is te zien dat de omstandigheden op de Canarische Eilanden optimaal zijn: een heldere blauwe lucht, zonnig, en temperaturen rond de twintig graden!

Volledig scherm Hoofdklasser RKZVC uit Zieuwent traint deze week op Gran Canaria. © RKZVC

Nieuwe spits

Wout Blasman valt met zijn neus in de boter. Zaterdag speelt de van GVVV overgekomen spits zijn eerste wedstrijd voor RKZVC. Om 12.00 uur oefent hij met de Zieuwentse hoofdklasser tegen tweededivisionist SVV Scheveningen. Maandagavond keert RKZVC terug naar Nederland.

Avanti Wilskracht

Ook derdeklasser Avanti Wilskracht traint deze week in het buitenland. Woensdag vertrok de Glanerbrugse selectie al om 4.00 uur ’s ochtends met de bus naar Düsseldorf. Vanaf daar vloog de 25-tallige groep richting Belek (Turkije). Daar verblijft Avanti tot en met zondag.

Volledig scherm De selectie van Avanti Wilskracht woensdagmiddag in Belek (Turkije). © Avanti Wilskracht

‘Superveldjes’

Van tropische temperaturen is in Belek helaas geen sprake. De thermometer geeft voorlopig rond de 13 graden aan. ‘’Maar vanmorgen tijdens de training was het geweldig weer met soms zon. En het zijn superveldjes hier’’, zegt assistent-trainer Jan de Vries. Zaterdagmiddag oefent Avanti tegen tweedeklasser Stadskanaal. Zondagavond keert de groep terug richting Glanerbrug.

Volledig scherm Avanti Wilskracht op het trainingsveld in Belek (Turkije). © Avanti Wilskracht

Barbaros

Tweedeklasser Barbaros verblijft deze week ook in Turkije, maar dan iets westelijker. In Antalya is het iets warmer en zonniger, met temperaturen rond de 15 graden. Barbaros houdt het alleen bij trainen deze week. Donderdagochtend trainden de spelers nog binnen: er werd geroeid, gefietst en ook werden de loopband en crosstrainer gebruikt. Door het raam brak de Turkse zon door. Een mooi begin van de dag (zie video).

Volledig scherm Barbaros woensdagochtend in Düsseldorf, op het vliegveld, op weg naar Antalya (Turkije). © Barbaros

NEO en Sparta

Behalve de trainingskampen in Turkse of Spaanse zon, zijn er ook teams die deze winter de sneeuw opzoeken. Zowel derdeklasser NEO als tweedeklasser Sparta Enschede vertrokken woensdag met de bus naar Oostenrijk. ‘’Een paar dagen skiën, we komen zondag terug‘’, aldus trainers Jan Willem van Holland (NEO) en Jeroen Niks (Sparta Enschede).