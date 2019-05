Avanti laat niets heel van Sportlust Glanerbrug: 1-7

,,In een derby zo ruim verliezen is niet prettig, ook niet als het nergens meer om gaat. Toch zijn we niet van de mat gespeeld, ondanks de uitslag”, aldus de verliezende trainer Hilbert van Gils.

De openingsfase was voor de thuisploeg, maar Avanti was vele malen effectiever in de gehele wedstrijd. ,,We speelden bij balbezit opportunistisch en drongen hun in de achterhoede snel één tegen één situaties op. Dat was niet gelukt als we met kort spel over de grond gespeeld hadden”, zo analyseerde de winnende trainer Michiel Mensink.