Avanti verliest weer eens, maar promotiedroom blijft overeind

Avanti-trainer Leon Schmitz laat na afloop van het verloren duel tegen Borne gistermiddag even op zich wachten. De deur van de thuiskleedkamer klapt telkens open en weer dicht, maar Schmitz laat zich nog niet zien. Een paar minuten later komt hij dan toch met een ietwat geforceerde lach naar buiten. Reden om tevreden te zijn heeft Schmitz ook niet. “En dan is het beter om eerst even af te koelen. Dat was blijkbaar nodig”, vertelt hij.



Het zag er op sportpark Het Zoutendijk gistermiddag lange tijd niet naar uit dat Avanti puntverlies zou lijden. Van de laatste zes duels won de Glanerbrugse ploeg er vijf en laagvlieger Borne won in 2020 juist nog niet. Die afspiegeling was in de eerste helft nog niet echt te zien, maar toen Luc Ungerer tien minuten voor rust op fraaie wijze de 1-0 noteerde, leek Avanti een mooie middag tegemoet te gaan.



De omstandigheden waren er ook naar voor de thuisploeg. De zon liet zich constant zien op het tweede veld van Avanti. Sinds kort is het vlaggenschip van de club uitgeweken naar dat veld, omdat het kunstgras nieuwer en beter bespeelbaar is dan het oorspronkelijke hoofdveld. Bij menig toeschouwer ging de jas open halverwege de eerste helft.