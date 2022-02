Avanti Wilskracht nog in een diepe winterslaap tegen Reutum

Alles lijkt dit seizoen voor de wind te gaan voor Avanti Wilskracht. Na een goed begin staat de Enschedese ploeg op een verdienstelijke tweede plek in de competitie. De ambities van de club zijn hoog. Met een periodetitel of een kampioenschap moet er gepromoveerd worden naar de tweede klasse zondag. Dat zou tevens zomaar het laatste seizoen in de zondag-afdeling van het amateurvoetbal kunnen worden voor Avanti. Erik Otter van de technische commissie van Avanti: „Zeventig procent van onze jongens wil graag op zaterdag voetballen. Als we volgend seizoen op tijd de overstap aanvragen betekent dit dat we in het seizoen 2023-2024 horizontaal kunnen instromen in het zaterdagvoetbal.”