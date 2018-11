AZSV 2 kan zich opmaken voor clash met eerste elftal

Nagalm Peter Bokma verlaat Oranje Nassau na zes jaar: ‘Veel meer dan alleen de trainer’

27 november ALMELO - Een trainer die zes jaar lang bij dezelfde club langs de kant staat. Het is steeds meer een zeldzaamheid, ook in het amateurvoetbal. Peter Bokma (54) is zo’n trainer. Met tweedeklasser Oranje Nassau maakte hij van alles mee. Na dit zesde jaar vindt hij het mooi geweest.