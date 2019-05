AZSV mag zelfs nog hopen op de titel

Bizar en tegelijkertijd ongekend spannend. Zo omschrijft AZSV-trainer Dave de Jong de ontknoping van het seizoen in de hoofdklasse. Aan de top van de ranglijst is er nog niks beslist; vijf ploegen staan binnen vier punten van elkaar. Een club die maar weinigen voorafgaand aan dit seizoen daar in deze fase hadden verwacht, is AZSV. De Aaltenaren staan vierde, drie punten achter Staphorst en Sparta Nijkerk.

Koel

“We hadden er voor rust nog veel meer moeten maken”, zei De Jong. “Dat gebeurde niet en door een rake strafschop van Urk werd het in de slotfase nog onnodig spannend. Maar we trokken het uiteindelijk goed over de streep.” De Jong ziet dat zijn ploeg blijft doen wat het moet doen: winnen. Nog nooit behaalde AZSV zo veel punten in de hoofdklasse. De ploeg opereert al maanden in de slipstream van de koplopers. “En daar gaan we ontspannen mee om, er is geen onnodige stress in de groep”, signaleerde De Jong.