AZSV na drie duels bovenaan: 'Natuurlijk had ik dat niet verwacht'

,,Of ik dat had verwacht? Nee, tuurlijk niet. Wie wel?", vraagt AZSV-trainer Dennis van Toor zich af. Zijn ploeg kende een beroerde voorbereiding. De 1-0 thuiszege op Excelsior'31, de eerste sinds 2003, was zaterdag even verrassend als bijzonder. AZSV stond bijna 90 minuten lang onder druk. Dat onder die druk niet alles vloeibaar wordt, bewees de ploeg uit Aalten.

Druk

Van Toor is het wel gewend dat AZSV onder druk staat. Hij loodste zijn ploeg vanuit de tweede klasse naar de hoofdklasse, waarin AZSV nu het vijfde jaar ingaat. Hij laat zich in zijn achtste (!) seizoen als hoofdtrainer in Aalten niet meer zo snel gek maken. Bewondering voor zijn team was er des te meer. "Excelsior is technisch beter en kan meer met de bal, maar dat is niet altijd genoeg. Één groot kansenfestijn was het nou ook weer niet."