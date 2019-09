AZSV pakt punt in blessuretijd

Aan de donderdag­avond wordt niet getornd in Weerselo

11:46 Het is na het voetbalveld waarschijnlijk de plek waar voetballers het liefst komen op het complex van hun vereniging. De kantine. Voor een groot aantal voetballers is het stiekem zelfs vice versa. Een overwinning vieren aan een lange tafel met een kratje bier onder de tafel, een balletje gehakt met mayo, samen genieten van een mooie pot voetbal op het scherm, een potje kaarten. Niets zo gezellig als een middag of avond doorbrengen in het clubhuis. Dat is bij UD Weerselo niet anders, weet voorzitter Patrick Kok.