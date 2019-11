AZSV schrijft historie in Veen en pakt periodetitel

Het was een zwaarbevochten zege. Namens de gasten scoorde Jardell Kruidbos in de eerste helft een geweldig mooi doelpunt 0-1, daarna liet hij overigens na om in de omschakeling evenals Joost Rasing en Fabian Mensah de 0-2 te scoren.

Na de pauze was het vooral verdedigen wat AZSV deed. ,,Vrouwen en kinderen eerst", stelde trainer Dave de Jong van AZSV over die fase van de wedstrijd.