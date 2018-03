Bal rolt elke dag met Pasen

Derde klasse C AD’69-routinier maakt rentree en scoort hattrick: ‘Dit verveelt nooit’

28 maart AALTEN – Spits Tim Bennink (30) vond het na afgelopen seizoen wel genoeg geweest. Vanaf zijn 15e stond hij namelijk al bij zijn AD’69 in de spits. Met de titel nam Bennink afscheid. Toch keerde hij zondag weer even terug in de spits en dat deed Bennink met verve.