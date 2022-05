Barbaros uit Hengelo bij degradatie niet meer op zondag

Barbaros kiest voor het zaterdagvoetbal. De club uit Hengelo heeft nu nog twee eerste elftallen: op zaterdag én zondag. Maar de kans is groot dat er komend seizoen niet meer op zondag gevoetbald wordt. „Alleen bij handhaving in de tweede klasse gaan we nog één seizoen door op zondag. Want dan mogen we een jaar later horizontaal instromen. Dat is nu ons doel”, zegt voorzitter Erkan Coskunsu van Barbaros.