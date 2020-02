Bas Heerdink is de nieuwe goaltjesdief van Bentelo

Bentelo wil de kelder van het amateurvoetbal verlaten. Het is volgens topschutter Bas Heerdink tijd om een niveau hoger te gaan spelen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bentelo wordt geen kampioen in de vijfde klasse. Daarvoor is de hegemonie van De Lutte te groot. Het team van Heerdink moet de nacompetitie halen. Dat is het streven in de komende maanden.