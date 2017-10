Beladen derby's in de regio: van sfeeracties tot plagerige spandoeken

ENSCHEDE - Het begint voor zondagclubs inmiddels een trend te worden: een derby afwerken op zaterdagavond. Ook komend weekeinde staan er weer een paar fraaie burenruzies op het programma. In de Achterhoek nemen Longa'30 en RKZVC het tegen elkaar op in de eerste klasse, terwijl ook in Hengelo en Enschede derby's worden uitgevochten. Deze clubs bewezen in het verleden al dat het er in een derby heftig aan toe kan gaan.

Duizenden supporters kwamen de laatste jaren af op de burenruzie tussen PH en Luctor et Emergo. Vorig seizoen nog liepen supporters van Luctor in een mars naar het complex van de buurman, honderden meters verderop. Met fakkels, vuurwerk en een hoop sfeer werd de basis gelegd voor een ruime overwinning voor de blauw-gelen. Het was voorlopig ook de laatste keer dat beide ploegen elkaar in competitieverband troffen. PH stapte dit seizoen over naar het zaterdagvoetbal.

Twee jaar geleden baarde Grol-doelman Max de Vries opzien toen hij voorafgaand aan de derby tussen Longa'30 en Grol bewust de inzet stopte van een pupil van Longa'30 voorafgaand aan de wedstrijd. Het kwam De Vries op zware kritiek te staan. "Een derby is een derby, daarin laat je niets zomaar toe", zei hij na afloop. Grol speelt tegenwoordig in de derde klasse, terwijl de ploeg uit Lichtenvoorde komend weekeinde tegen RKZVC speelt. Die derby staat zaterdagavond voor het eerst sinds 1989 op het programma in competitieverband en verwacht wordt dat duizenden toeschouwers naar Zieuwent komen.

Volledig scherm Veel vuurwerk en bijna 4.000 toeschouwers bij een ontmoeting tussen Longa'30 en Grol. © theo kock

Alsof het zo moest zijn troffen Stevo en TVC'28 elkaar vorig seizoen in een onderling duel voor een plek in de eerste klasse. Omdat beide clubs zich niet rechtstreeks wisten te handhaven moest een beslissingswedstrijd op het complex van MVV'29 uitkomst bieden. Die wedstrijd werd onder toeziend oog van duizenden voetballiefhebbers uit de gemeente Tubbergen uiteindelijk gewonnen door de ploeg uit Geesteren. Het vuurtje werd voorafgaand aan het duel al opgestookt omdat beide clubs het niet eens konden worden over de speellocatie.

Volledig scherm DETO schoot buurman DOS'37 in 2009 hoogstpersoonlijk naar de tweede klasse.

Het had niet veel gescheeld of DETO en DOS'37 hadden niet meer tegen elkaar gespeeld dit seizoen. DETO ontsnapte via de nacompetitie en handhaafde zich zodoende in de eerste klasse. Ook aanstaande zaterdag zal het duel weer de nodige spektakel opleveren. In 2009 zorgde uitgerekend aartsrivaal DETO er voor dat DOS’37 in een beladen duel werd terugverwezen naar de tweede klasse in het zaterdagse amateurvoetbal. De supporters van DOS’37 bekritiseerden destijds het aankoopbeleid van DETO, waarna ruim 3.000 voetballiefhebbers zagen hoe het mis ging voor de zwart-gelen.

Twee jaar geleden troffen rivalen Sportclub Enschede en Enschedese Boys elkaar in de vierde klasse B. De laatste competitiewedstrijd tussen de grondleggers van FC Twente dateerde destijds van ruim 33 jaar geleden. Op 20 april 1981 was Sportclub Enschede in een eenzijdige wedstrijd met liefst 10-0 te sterk. In 2015 eindigde het duel in een doelpuntenfestijn in het voordeel van Sportclub Enschede: 4-3. Naarmate de jaren vorderden, zakte Enschedese Boys steeds verder af, tot aan de kelder van het amateurvoetbal, waar het zich tot vorig seizoen in bevond: de vijfde klasse. In juni van dit jaar hield de club op te bestaan.