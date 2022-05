Belangrijke zege Rietmolen op rivaal Sportclub Neede

In een gelijk opgaande derby kwam Rietmolen in de tweede helft verdiend op voorsprong, nadat het elftal voor de pauze had nagelaten zichzelf te belonen. Rietmolen-trainer André Oosten: „In de eerste helft hadden we overduidelijk de tweede grootste kansen, maar die maakten we niet. Uiteindelijk namen we wel verdiend een voorsprong, maar zagen we Neede ook al snel weer op gelijke hoogte komen. Daarna leek de wedstrijd helemaal dood te bloeden, maar in de slotminuut pakten we toch de winst. Dat gaf natuurlijk een geweldig gevoel. We hadden eindelijk eens het geluk aan onze zijde.”