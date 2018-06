Beloften van 16 clubs strijden op finaledag om Beltona Cup

Nederlagentoernooi

Het is dit jaar voor de negentiende keer dat het toernooi plaatsvindt. Quick'20, niet aanwezig op de finaledag, ging in die negentien jaar vier keer met de titel aan de haal. De top vier van de finaledag plaatst zich voor een zogeheten nederlagentoernooi tegen FC Twente onder 19. De clubs bepalen zelf of ze daarin uit of thuis spelen.

Elke poule wordt vertegenwoordigd door een regionale club. DETO, dat later deze maand ook nog in de finale van de Tukker Cup staat, vinden we terug in Poule A. Organisator Sparta Enschede maakt onderdeel uit van Poule B, HSC'21 strijdt in Poule C en tweedeklasser MVV'29 en Avanti Wilskracht nemen het in Poule D op tegen ZAC en Noordscheschut.